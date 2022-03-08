Україна контактує з МАГАТЕ щодо захопленої Чорнобильської атомної станції, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна встановила контакти щодо захопленої росіянами Чорнобильської АЕС. Ситуація стабілізується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Кулеби.
Він розповів, що спочатку МАГАТЕ збиралося їхати на Чорнобильську станцію домовлятися з росіянами про візит.
"Але ми їх вирівняли дуже швидко і зараз все відбувається в рамках взаємодії МАГАТЕ з українською владою. Відбулися певні комунікації, в ході яких росіянам пояснили, що ядерні об'єкти – це не Іграшки і зовсім інший рівень загроз. Тому ситуація стабілізувалася. Але те, що Росія понесе відповідальність за захоплення Чорнобильської та Запорізької атомних станцій, це я вам гарантую", - заявив Кулеба.
Зазначимо, глава МАГАТЕ заявив про намір поїхати в Чорнобиль для контролю над ситуацією.
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