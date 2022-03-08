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Україна контактує з МАГАТЕ щодо захопленої Чорнобильської атомної станції, - Кулеба

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Київ, Вівторок 08 березня 2022 23:44
Україна контактує з МАГАТЕ щодо захопленої Чорнобильської атомної станції, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна встановила контакти щодо захопленої росіянами Чорнобильської АЕС. Ситуація стабілізується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Кулеби.

Він розповів, що спочатку МАГАТЕ збиралося їхати на Чорнобильську станцію домовлятися з росіянами про візит.

"Але ми їх вирівняли дуже швидко і зараз все відбувається в рамках взаємодії МАГАТЕ з українською владою. Відбулися певні комунікації, в ході яких росіянам пояснили, що ядерні об'єкти – це не Іграшки і зовсім інший рівень загроз. Тому ситуація стабілізувалася. Але те, що Росія понесе відповідальність за захоплення Чорнобильської та Запорізької атомних станцій, це я вам гарантую", - заявив Кулеба.

Зазначимо, глава МАГАТЕ заявив про намір поїхати в Чорнобиль для контролю над ситуацією.

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