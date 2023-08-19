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Не первый случай. Венгрия снова отменила поезда в и из Украины

Фото: Не первый случай. Венгрия снова отменила поезда в и из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Венгерская железная дорога сообщила об отмене трех рейсов из-за якобы "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля". Это уже не первый случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как пишет "Укрзализныця", речь идет о рейсах:

  • №6284 из Дебрецена в Мукачево;
  • №33 из Мукачево в Будапешт;
  • №6285 из Захони в Чоп.

Это не первый случай в этом месяце.

"Укрзализныця" выразила соболезнования пассажирам, которые ожидаются на рейсы, несмотря на то, что маршруты обслуживает именно венгерский MAV START.

"Пройдя весной 2022-го, мы не привыкли к отмене рейсов из-за большого количества пассажиров и ценим репутацию железной дороги в целом как прогнозируемого и наиболее надежного транспорта, поэтому будем использовать все официальные каналы с требованием к венгерским коллегам наладить бесперебойное движение для наших пассажиров", - добавила пресс-служба.

Позиция Венгрии в войне

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Венгрия заняла неоднозначную позицию, сохраняя тесные политические и экономические отношения со страной-террористом. 

Будапешт блокирует введение некоторых санкций против России, а также выделение средств Евросоюза для помощи Украине. В частности премьер-министр Виктор Орбан известен антиукраинскими циничными заявлениями. Только недавно он заявлял, что Украина якобы не может выиграть войну против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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УкрзализныцяВенгрия