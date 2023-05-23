"Хотите денег - не вводите санкций". Орбан выдвинул ультиматум Украине

Венгрия продолжит блокировать выделение средств на помощь Украине от Евросоюза, если Киев оставит в силе ограничения против венгерских компаний.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства поддержал позицию министра иностранных дел Петера Сийярто, который заявлял, что Венгрия продолжит блокировать новые санкции против России и дальнейшую помощь Украине от Евросоюза якобы из-за решения Киева включить OTP Bank в список международных спонсоров войны.

"Это вопрос принципа… Если такая страна, как Украина, хочет получить вашу финансовую поддержку, если вам нужны наши деньги, пожалуйста, уважайте нас и не вводите санкции против наших компаний", - заявил Орбан.

Стоит заметить, что OTP Bank небезосновательно оказался в списке международных спонсоров войны России против Украины. Он продолжает вести свой бизнес в РФ спустя уже 15 месяцев войны, а также фактически признает так называемые "Л/ДНР".

Блокировка помощи Украине и санкций

Стоит заметить, что 15 мая в СМИ появилась информация о том, что Венгрия блокирует выделение восьмого транша средств Евросоюза, которые должны были направить на закупку вооружения Украине.

Позже Сийярто подтвердил, что его страна выступает против инициативы ЕС. Он попытался оправдать это внесением венгерского OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Также Венгрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Пока эту информацию приводят только в СМИ.