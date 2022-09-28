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Кабмин одобрил привлечение 5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС

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Украина, Среда 28 сентября 2022 08:48
Кабмин одобрил привлечение 5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС Фото: Помощь ЕС на 5 млрд евро поступит в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрит привлечение займа от Европейского Союза в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании. Украина получит макрофинансовую помощь в сумме до 5 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 27 сентября 2022 г. №827-р .

Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она является вторым этапом реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая 2022 года.

Ранее ЕС уже предоставил 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Третий этап планируемой полной макрофинансовой помощи Евросоюза на дополнительную сумму до 3 млрд евро планируется в ближайшее время. Ожидается, что это будут безвозвратные гранты, а не кредиты.

Отметим, что дефицит государственного бюджета Украины составляет около 5 млрд долларов ежемесячно и покрывается помощью Запада и "печатью" денег НБУ.

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