RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Первый уровень опасности: синоптики предупредили, где ударят заморозки в ближайшие ночи

В некоторых регионах Украины ночью возможны заморозки (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили жителей некоторых областей об опасных метеорологических явлениях - ночных заморозках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях Украины возможны заморозки

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по Украине возможны:

  • ночью 14 октября;
  • ночью 15 октября.

Речь идет о заморозках на поверхности почвы (0-3°C):

  • в южных областях;
  • в центральных областях;
  • в восточных областях;
  • в Сумской области.

"I уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же во вторник, 14 октября, погода в Украине ожидается облачной, с прояснениями.

Местами вероятен небольшой дождь (ночью местами - даже мокрый снег).

Теплее всего днем должно быть в южной части Украины.

Прогноз погоды на 14 октября (карта: meteo.gov.ua)

В среду, 15 октября, ситуация с погодой в Украине коренным образом не изменится. Хотя температура воздуха днем на востоке может немного снизиться.

Когда в Украину пришли холода

Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.

На следующий день - 25 августа - во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).

Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан о погодных изменениях.

Утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

23 сентября специалисты УкрГМЦ предупредили граждан о заморозках на почве в разных областях, а на 26 сентября для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей прогнозировали даже заморозки в воздухе (0-3°C).

7 октября спасатели предупредили украинцев о существенной непогоде в Карпатах и обратились к туристам с важной просьбой.

Читайте также, когда можно ждать "бабье лето" в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеНепогода в УкраинеГидрометцентрМетеоролог