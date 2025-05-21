"Золотой купол": Трамп объявил о первом транше для старта строительства новой системы ПРО

Президент США Дональд Трамп заявил, что разработка новой оборонной системы "Золотой купол", которая должна защитить от ракетных атак большой дальности, обойдется в целом в 175 миллиардов долларов. И согласовал выделение первого транша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и Politico .

Во время выступления в Овальном кабинете американский лидер заявил, что "рад сообщить, что один большой красивый счет будет включать 25 миллиардов долларов на "Золотой купол", чтобы помочь начать строительство".

По словам Трампа, в целом "мы говорим об общей стоимости 175 миллиардов долларов, когда это будет завершено".

Стоит заметить, что такой "ценник" для начала строительства проекта еще должны утвердить американские законодатели.

Дискуссии по проекту

Перед тем официальный представитель Белого дома рассказал западным СМИ, что объявление президентом США о выделении транша в 25 миллиардов долларов на проект амбициозный "Золотой купол" имеет целью навязать "определенную структуру идеи, которая еще находится на очень ранних стадиях".

Речь идет о проекте, который объединит противовоздушную оборону "из датчиков, спутников и ракетных батарей над всеми США", пишет Politico.

По данным СМИ, финансирование, которое сейчас заложено в законопроекте Трампа, обсуждалось 20 мая во время встречи президента с республиканцами Палаты представителей.

Вопрос сметы и эффективности

Начальные инвестиции в размере 25 миллиардов долларов соответствуют сумме, предложенной Белым домом в законопроекте с рекордным бюджетом на армию США, который еще не прошел через Конгресс.

Так, ранее Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что национальная система защиты от баллистических и крылатых ракет будет стоить более 500 миллиардов долларов в течение следующих двух десятилетий.

Представители Пентагона рассказали западным журналистам, что руководить проектом "Золотой купол" будет генерал Майкл Гетлейн, вице-глава Космических сил по космическим операциям США.

Представители Демократической партии в Штатах выражали беспокойство относительно эффективности нового дорогостоящего оборонного щита. В США уже есть 44 ракеты-перехватчики, расположенные по Калифорнии и Аляске, рассказал сенатор Марк Келли на прошлой неделе на саммите безопасности.

Предыдущие администрации в Штатах рассматривали возможность размещения большего количества ракет-перехватчиков на восточном побережье. Но официальные лица неоднократно отрицали эту идею, учитывая стоимость и продолжительность времени, необходимые для завершения проекта.

В чем особенность проекта

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Зальцман утверждает, что система "Золотой купол" не является одним большим "зонтиком", который защищает страну "от ряда угроз". По его словам, многие датчики и системы для этого уже существуют, но их нужно соединить с помощью программной магистрали.

"То, что делает "Золотой купол", позволяет нам сделать более целостный анализ миссии. Вот пробелы, где проблемы? Где мы можем быть более надежными в нашей защите родины?" - цитируют западные СМИ слова американского генерала.