Что произошло?

По данным расследования OpenAI, в событии была задействована модель GPT-5.6 Sol и еще неанонсированный алгоритм следующего поколения.

Тестирование проводилось в специальной "песочнице" с ослабленными защитными барьерами для оценки кибервозможностей моделей в сложных сценариях.

В процессе выполнения задания модели столкнулись с трудом и начали искать внешние источники информации.

Обнаружение уязвимости: ИИ-агенты нашли и использовали уязвимость нулевого дня (0-day) в тестовой среде OpenAI.

Получение сетевого доступа: алгоритмы сканировали внутреннюю инфраструктуру, пока не нашли узел с выходом в глобальную сеть.

Анализ цели: обнаружив доступ к интернету, модели "пришли к выводу", что необходимые для решения задачи датасеты могут храниться на ресурсах Hugging Face.

Проникновение в систему Hugging Face: последствия

После выхода в сеть алгоритмы использовали комплексные векторы атаки для проникновения на серверы Hugging Face. Согласно описанию инцидента, ИИ-модели использовали как уязвимости нулевого дня, так и похищенные учетные данные.

Специалисты OpenAI и Hugging Face проводят совместное форензик-расследование и уже закрыли обнаруженные пробелы в системе безопасности.

Форензик - комплекс независимых финансовых, бухгалтерских и юридических расследований, направленных на выявление корпоративного мошенничества, отмывание средств и других экономических преступлений (ред.).

Представители Hugging Face подчеркнули, что использование автономного ИИ для проведения кибератак существенно ускоряет процесс проникновения и снижает финансовые затраты на подобные кампании.

В свою очередь, в OpenAI отметили, что прецедент демонстрирует "необходимость опережающего развития защитных инструментов и усиление мер безопасности при создании высокопроизводительных моделей".