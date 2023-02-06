Первый Leopard 2, переданный Канадой, уже доставили в Польшу

В Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках нового пакета военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.
"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой”, - говорится в сообщении министра обороны.
По ее словам, Канада и в дальнейшем продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
Ранее мы писали, что 4 февраля Канада отправила Украине первый танк Leopard 2. Бронированную машину отправили в Европу самолетом.
Также сообщалось, что в понедельник, 6 февраля, украинские военные начнут обучение на танках немецкого производства Leopard 2.
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