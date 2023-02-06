Перший Leopard 2, переданий Канадою, вже доставили до Польщі

У Польщу доставили перший танк Leopard 2, який Канада передала Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - йдеться у повідомленні міністра оборони.

За її словами, Канада і надалі продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.