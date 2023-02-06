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Перший Leopard 2, переданий Канадою, вже доставили до Польщі

Фото: перший канадський Leopard 2 для України прибув до Польщі (twitter.com/AnitaAnandMP)
Автор: Константин Широкун

У Польщу доставили перший танк Leopard 2, який Канада передала Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - йдеться у повідомленні міністра оборони.

За її словами, Канада і надалі продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Раніше ми писали, що 4 лютого Канада надіслала Україні перший танк Leopard 2. Броньовану машину відправили до Європи літаком.

Також повідомлялося, що у понеділок, 6 лютого, українські військові розпочнуть навчання на танках німецького виробництва Leopard 2.

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КанадаПольщаВійськова допомогаВторгнення Росії до України