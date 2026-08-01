Первый контакт с инопланетянами: человечество до сих пор не знает, что делать

У человечества до сих пор нет плана на случай контакта с инопланетянами. Поэтому ученые спорят, стоит ли вообще посылать сигналы в космос.
РБК-Украина со ссылкой на Futura рассмотрела самые известные исследовательские теории относительно потенциального контакта с внеземными цивилизациями.
Еще с 1959 года ученые прослушивают космос в поисках искусственных сигналов, а для расчета вероятного количества цивилизаций используют уравнение Дрейка.
В последнее время исследователи анализируют таинственные скорые радиовсплески, а NASA отчитывается об обнаружении молекул на одном из спутников Сатурна, которые могут указывать на наличие жизни.
Хотя окончательных доказательств существования инопланетян нет, ученые из SETI уже разработали специальный инструмент оценки - шкалу Рио. Она оценивает важность потенциального открытия по 4 критериям по шкале от 0 до 10 баллов.
Пока единый протокол действий отсутствует, отдельные группы энтузиастов и ученых уже отправили ряд посланий в далекий космос.
Так, NASA разместила карту Земли на зонде Pioneer, из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико был передан радиосигнал, а в направлении потенциально обитаемых звездных систем неоднократно направлялись математические принципы.
Стивен Гокинг в свое время предостерег от подобных инициатив. Он отмечал, что другие цивилизации могут оказаться несравненно мощнее человечества и воспринять нас как бактерии, а судьбы коренных американцев по прибытии европейцев являются наглядным примером такого взаимодействия.
С другой стороны, американский астробиолог, исследователь внеземного разума Дуглас Вакоч убежден, что развитые цивилизации уже давно обнаружили радиосигналы, которые Земля самопроизвольно излучает на протяжении последних десятилетий.
Независимо от сценария, первое подтверждение существования инопланетной жизни навсегда изменит мир. Астрофизик Карл Саган считал, что такая встреча может стать толчком к "объединению и большей скромности человечества".
На фоне научных дискуссий в обществе до сих пор популярны конспирологические теории вокруг американской военной базы Зона 51 в штате Невада, существование которой правительство США официально признало только в 2013 году.
Со всем тем ученое сообщество призывает опираться на проверенные факты и искать консенсус относительно того, как именно Земля будет реагировать на потенциальный аномальный сигнал из космоса.