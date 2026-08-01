Перший контакт з інопланетянами: людство досі не знає, що робити

Пошуки та шкала оцінки інопланетних сигналів

Ще з 1959 року вчені прослуховують космос у пошуках штучних сигналів, а для розрахунку ймовірної кількості цивілізацій використовують рівняння Дрейка.

Останнім часом дослідники аналізують таємничі швидкі радіосплески, а NASA звітує про виявлення молекул на одному з супутників Сатурна, які можуть вказувати на наявність життя.

Хоча остаточних доказів існування інопланетян немає, науковці з SETI вже розробили спеціальний інструмент оцінки - шкалу Ріо. Вона оцінює важливість потенційного відкриття за 4 критеріями за шкалою від 0 до 10 балів:

0 балів - помилка або хибні уявлення спостерігача;

- помилка або хибні уявлення спостерігача; 5 балів - помірний рівень підтвердження сигналу;

- помірний рівень підтвердження сигналу; 10 балів - беззаперечний прямий контакт чи виявлення позаземного об'єкта.

Сигнали у космос: корисна ініціатива чи загроза знищення?

Поки єдиний протокол дій відсутній, окремі групи ентузіастів та науковців вже відправили низку послань у далекий космос.

Так, NASA розмістила карту Землі на зонді Pioneer, з обсерваторії Аресібо у Пуерто-Рико було передано радіосигнал, а в напрямку потенційно населених зоряних систем неодноразово надсилалися математичні принципи.

Стівен Гокінг свого часу застерігав від подібних ініціатив. Він зазначав, що інші цивілізації можуть виявитися незрівнянно потужнішими за людство і сприйняти нас як бактерії, а долі корінних американців після прибуття європейців є наочним прикладом такої взаємодії.

З іншого боку, американський астробіолог, дослідник позаземного розуму Дуглас Вакоч переконаний, що розвинені цивілізації вже давно виявили б радіосигнали, які Земля мимовільно випромінює впродовж останніх десятиліть.

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Як контакт із позаземним життям змінить людство?

Незалежно від сценарію, перше підтвердження існування інопланетного життя назавжди змінить світ. Астрофізик Карл Саган вважав, що така зустріч може стати поштовхом до "об'єднання та більшої скромності людства".

На тлі наукових дискусій у суспільстві досі популярні конспірологічні теорії довкола американської військової бази Зона 51 у штаті Невада, існування якої уряд США офіційно визнав лише у 2013 році.

З усім тим, вчена спільнота закликає спиратися на перевірені факти та шукати консенсус щодо того, як саме Земля реагуватиме на потенційний аномальний сигнал із космосу.