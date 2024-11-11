Зачем в Киеве выключали свет на тревогу и почему отключение затянулось: что говорят в Yasno

В Киеве 11 ноября применили превентивные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара России. Однако после отбоя воздушной тревоги сразу же вернуть свет не удалось. На это есть определенные причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко.

Коваленко напомнил, что сколько электроэнергии потребляется, столько и должно производиться и наоборот.

"Второе: энергетическая сеть - это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Ток от электростанции через подстанции проводами идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит", - объяснил он.

Потому, по его словам, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии.

Коваленко отметил, что обычно быстро оперировать объемами генерации помогали ТЭС и ТЭЦ.

"Однако когда стоит вопрос целой электростанции и нескольких часов без света или избитой электростанции и месяцев с дефицитом, то вопрос не стоит. Собственно, по этой же причине свет не получился вернуть так быстро, как хотелось бы. После запуска энергоблока ему нужно определенное время, чтобы набрать мощность. Это, к сожалению, не происходит моментально", - подчеркнул он.

Гендиректор Yasno также ответил, будут ли теперь выключать свет каждый раз, как россияне будут имитировать массированный удар по Украине.

"Выключать будут столько, сколько нужно. Поверьте, никто не хочет это делать просто так, чтобы поддразнить людей. Но как справедливо заметили, у нас в стране война. Так что извините за неудобства", - отметил Коваленко.