Украинцам готовят повышение цен на электроэнергию: кто заплатит больше с 1 ноября

В Украине готовят повышение цен на электроэнергию с 1 ноября 2024 года. Но речь идет о бизнесе, а не о бытовых потребителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как следует из сообщения на сайте, проект вынесут на рассмотрение 1 октября. И если его утвердят, то решение о новых ценах вступит в силу ровно через месяц - с 1 ноября.

В документе говорится, что основанием для пересмотра предельных цен ("прайс-кепов") является наличие существенного колебания цен на электроэнергию на рынке "на сутки наперед", внутреннесуточном рынке и/или на балансирующем рынке. Согласно обращениям "Оператора рынка" и "Укрэнерго", такие существенные колебания фиксируют на всех трех рынках.

В то же время с учетом ситуации из-за войны есть ряд проблем, связанных с работой энергетической отрасли. После ударов по критической инфраструктуре и сокращения генерации возникла необходимость повысить ликвидность на рынке, чтобы генерирующие компании получили средства на ремонты и восстановление.

Для сбалансирования энергосистемы нужно нарастить импорт, что в свою очередь требует приведения цен в соответствие цен на рынках электроэнергии в Украине. Это позволит использовать возможности коммерческого импорта.

Согласно мониторингу, в большинстве расчетных периодов установленный уровень предельных цен обеспечивает импортный партитет. В то же время предельные цены на рынке в Украине в некоторых периодах ниже фактических цен на рынках соседних стран.

В связи с этим подготовлен проект о пересмотре "прайс-кепов". После его принятия участники рынка смогут подать свои замечания и предложения.

Как хотят поднять цены для бизнеса

На рынке "на сутки наперед" и на внутрисуточном рынке повышаются предельные цены в промежутке с 11:00 до 17:00. Если сейчас 1 МВт-час стоит 5600 грн, то предлагается поднять до 6900 грн, выровняв цену до утреннего пика.

Предложение выглядит следующим образом:

с 00:00 до 07:00 - 5600 грн/МВт-час (сейчас - 5600 грн/МВт-час)

с 07:00 до 17:00 - 6900 грн/МВт-час (сейчас с 07:00 до 11:00 - 6900 грн/МВт-час; с 11:00 до 17:00 - 5600 грн/МВт-час)

с 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-час (сейчас 9 000 грн/МВт-час)

с 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-час (сейчас 6900 грн/МВт-час)

Минимальная предельная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.

На балансирующем рынке максимальные предельные цены не изменятся:

с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-час (сейчас 6600 грн/МВт-час)

с 07:00 до 17:00 - 8250 грн/МВт-час (сейчас 8250 грн/МВт-час)

с 17:00 до 23:00 - 10000 грн/МВт-час (сейчас 10000 грн/МВт-час)

с 23:00 до 24:00 - 8250 грн/МВт-час (сейчас 8250 грн/МВт-час)

Минимальная предельная цена остается на уровне 0,01 грн/МВт-час.

Кроме того, в Национальной комиссии считают целесообразным помимо пересмотра предельных цен для бизнеса обеспечить введение так называемого "импортного ПСО". Это решение должен принять Кабинет министров.