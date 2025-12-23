RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины, - Воздушные силы ВСУ

Фото: ПВО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Под утро 23 декабря Россия атаковала Украину комбинированными способами поражения. Были запущены беспилотники, а и также крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил Украины в сети Telegram.

В 06:40 по киевскому времени Воздушные силы ВСУ объявили о том, что первая крылатая ракета была замечена на северо-востоке Сумщины курсом на Черниговщину.

Около 7 утра Воздушные силы сообщали о ракетах в центральных областях. В 06:52 ВС ВСУ отметили, что ракета летела курсом на Черкассы.

Спустя время, Воздушные силы подчеркнули, что было зафиксировано движение еще одной ракеты на востоке Сумской области с курсом на запад, а также еще одной цели, направлявшейся из Сумщины в сторону Черкасской области.

Дополняется...

Напоминаем, что в Киеве была объявлена воздушная тревога в ночь на 23 декабря из-за угрозы атаки ударных беспилотников, при этом власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны в столице, а риск применения дронов сохранялся в большинстве регионов Украины.

Отметим, что в Сумской области зафиксированы перебои с электроснабжением после массированной атаки российских беспилотников по гражданской инфраструктуре, в частности на Шосткинщине и Конотопщине, при этом, по предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

Обстрел КиеваВойна в Украине