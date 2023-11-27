До завершения войны полное членство Украины в НАТО невозможно, - Столтенберг

До завершения активных боевых действий в Украине ее полноправное членство в НАТО невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел стран Альянса.

"Рано говорить, каким будет решение Вашингтонского саммита. Все страны-члены НАТО согласовали, что при условии войны полное членство не возможно. Но мы будем и дальше рассматривать каким образом мы можем сделать ближе Украину и НАТО друг к другу, готовясь к саммиту в Вашингтоне ", - сказал Столтенберг.

Он напомнил о сокращении пути Украины к членству в НАТО с двух шагов до одного.

"Мы отменили требование ПДЧ для Украины. Таким образом, мы отменили один из этапов, которые Украина должна пройти для того, чтобы стать членом НАТО. Мы также сделали для Финляндии и Швеции", - отметил генсек Альянса.

Также он акцентировал внимание на создании Совета Украина-НАТО, который "является важным органом, где Украина и члены НАТО встречаются на равных за одним столом и решают вопросы вместе".

"Это существенно приближает Украину к НАТО, создавая соответствующий орган принятия решений. Этот Совет впервые встретится на уровне министров иностранных дел на этой неделе и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба к ней присоединится", - рассказал Столтенберг.

Кроме того, по его словам, Североатлантический союз существенно согласовал комплексную программу, чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и силами НАТО.

"Это позволит приблизить сотрудничество и оперативную совместимость со странами-членами НАТО. Кроме того, F-16, боевая артиллерия, танки и учебная подготовка предоставляются членами Альянса. И это практически помогает приблизить Украину к НАТО", - добавил генсек.

Вступление Украины в НАТО

Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время состоявшегося этим летом саммита в Вильнюсе. Киев понимает, что сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу только после завершения войны, однако хотел получить своеобразный политический сигнал от союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

В частности, страны-члены НАТО во время саммита согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре.

Также сегодня стало известно, что главы МИД стран НАТО на встрече 28-29 ноября дадут рекомендации Украине для вступления в Альянс.