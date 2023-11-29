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Кулеба отреагировал на предложения отдать часть Украины в обмен на членство в НАТО

Украина, Среда 29 ноября 2023 10:22
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Кулеба отреагировал на предложения отдать часть Украины в обмен на членство в НАТО Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Те, кто предлагает Украине пойти на территориальные уступки в обмен на членство в НАТО, должны сначала так поступить со своими территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО в рамках заседания Совета Украина-НАТО.

"Пусть эти люди предложат правительствам своих стран отдать территории, отдать людей. И если эти страны на это согласятся, то я готов выслушать их аргументы", - сказал он.

По словам Кулебы, почему-то всегда легче советовать другим сдаться и идти на уступки.

"Но, прежде чем советовать, пусть сначала сами так поступят", - предложил глава МИД.

Совет Украина-НАТО

Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. В частности, на встрече главы МИД стран НАТО 28-29 ноября дадут рекомендации Украине по вступлению в Альянс. В этом заседании примет участие и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, в июле 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о том, что пока нет ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Какие они и кем должны быть сформулированы - неизвестно.

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НАТО МИД Украины Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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