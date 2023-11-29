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Солидарность с Украиной важно показать не только на словах, но и на деле, - генсек НАТО

Брюссель, Среда 29 ноября 2023 10:20
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Солидарность с Украиной важно показать не только на словах, но и на деле, - генсек НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Страны НАТО должны быть готовы к новым возможным нападениям России. Поэтому важно поддерживать Украину не только на словах, но и на деле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой перед Советом Украина-НАТО.

"Сегодня у нас будет историческая встреча. Первая встреча Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Эта встреча демонстрирует то, что Украина двигается все ближе к НАТО, на встрече мы также обсуждаем, как можно поддержать ваш путь к членству", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что все союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Теперь нужно обсудить путь вперед, реформы и то, как помочь Украине реализовать эти реформы.

Также, по словам генсека НАТО, будут рассмотрены потребности украинской армии и ситуация на поле боя.

"Мы не должны недооценивать Россию и должны быть готовы к новым нападениям. Поэтому важно, чтобы наша солидарность с Украиной была продемонстрирована не только на словах, а также на делах", - подчеркнул Столтенберг.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Сегодня в Брюсселе проходит Совет Украина-НАТО на уровне глав МИД. Ожидается, что Украине дадут рекомендации по вступлению в НАТО.

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НАТО Йенс Столтенберг
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