В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)
В Киеве - в рамках строительства метро на Виноградарь - работы продолжаются на нескольких строительных площадках одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как происходит строительство метро на Виноградарь в Киеве
В КГГА рассказали, что в столице продолжаются активные работы по строительству метро на Виноградарь.
Согласно информации КП "Киевский метрополитен", на строительных площадках одновременно выполняют различные виды работ, которые являются важными для реализации этого масштабного проекта.
Метро на Виноградарь активно строят (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)
Так, на площадке, вблизи станции метро "Сырец", продолжается строительство демонтажной шахты, которая в будущем будет служить для извлечения тоннелепроходческого щита.
К строительству привлечена различная спецтехника (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)
На другом участке (где уже частично возведены двухуровневые тоннели) выполняются работы:
- по устройству гидроизоляции и армированию
- по бетонированию стен тоннеля
На некоторых локациях работают с тоннелями (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)
Кроме того, продолжается разработка грунта, монтаж расстрельных поясов для дальнейшего сооружения двухуровневых тоннелей.
Разработка грунта - важная часть строительства (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)
Еще на одной площадке также выполняются работы по разработке грунта. Там активно обустраивают джетпали (буровые установки) для создания стабильного основания при дальнейшем строительстве.
Буровые установки активно работают (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)
Уточняется, что строительство на площадках ведется круглосуточно в слаженном сотрудничестве всех городских служб, в частности в части выноса инженерных сетей, и подрядной организации.
Строительные работы ведутся на разных площадках (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)
Кроме того, в КГГА опубликовали видео, на котором можно увидеть некоторые из строительных работ.
Напомним, ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, когда в столице должны построить метро на Виноградарь. В то же время он отметил, что окончательные сроки завершения работ будут зависеть от финансирования.
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