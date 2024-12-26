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В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

Четверг 26 декабря 2024 17:30
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В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео) В Киеве строят метро на Виноградарь (фото: kyivcity.gov.ua/КМДА/Михаил Криволапов)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве - в рамках строительства метро на Виноградарь - работы продолжаются на нескольких строительных площадках одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как происходит строительство метро на Виноградарь в Киеве

В КГГА рассказали, что в столице продолжаются активные работы по строительству метро на Виноградарь.

Согласно информации КП "Киевский метрополитен", на строительных площадках одновременно выполняют различные виды работ, которые являются важными для реализации этого масштабного проекта.

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

Метро на Виноградарь активно строят (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)

Так, на площадке, вблизи станции метро "Сырец", продолжается строительство демонтажной шахты, которая в будущем будет служить для извлечения тоннелепроходческого щита.

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

К строительству привлечена различная спецтехника (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)

На другом участке (где уже частично возведены двухуровневые тоннели) выполняются работы:

  • по устройству гидроизоляции и армированию
  • по бетонированию стен тоннеля

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

На некоторых локациях работают с тоннелями (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)

Кроме того, продолжается разработка грунта, монтаж расстрельных поясов для дальнейшего сооружения двухуровневых тоннелей.

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

Разработка грунта - важная часть строительства (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)

Еще на одной площадке также выполняются работы по разработке грунта. Там активно обустраивают джетпали (буровые установки) для создания стабильного основания при дальнейшем строительстве.

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

Буровые установки активно работают (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)

Уточняется, что строительство на площадках ведется круглосуточно в слаженном сотрудничестве всех городских служб, в частности в части выноса инженерных сетей, и подрядной организации.

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

Строительные работы ведутся на разных площадках (фото: kyivcity.gov.ua/КГГА/Михаил Криволапов)

Кроме того, в КГГА опубликовали видео, на котором можно увидеть некоторые из строительных работ.

Напомним, ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, когда в столице должны построить метро на Виноградарь. В то же время он отметил, что окончательные сроки завершения работ будут зависеть от финансирования.

Читайте также, как диагностируют и ремонтируют рельсы в метро Киева.

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