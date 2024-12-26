В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

В Киеве - в рамках строительства метро на Виноградарь - работы продолжаются на нескольких строительных площадках одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кроме того, в КГГА опубликовали видео, на котором можно увидеть некоторые из строительных работ.

Уточняется, что строительство на площадках ведется круглосуточно в слаженном сотрудничестве всех городских служб, в частности в части выноса инженерных сетей, и подрядной организации.

Еще на одной площадке также выполняются работы по разработке грунта. Там активно обустраивают джетпали (буровые установки) для создания стабильного основания при дальнейшем строительстве.

Кроме того, продолжается разработка грунта, монтаж расстрельных поясов для дальнейшего сооружения двухуровневых тоннелей.

На другом участке (где уже частично возведены двухуровневые тоннели) выполняются работы:

Так, на площадке, вблизи станции метро "Сырец", продолжается строительство демонтажной шахты, которая в будущем будет служить для извлечения тоннелепроходческого щита.

Согласно информации КП "Киевский метрополитен", на строительных площадках одновременно выполняют различные виды работ, которые являются важными для реализации этого масштабного проекта.

В КГГА рассказали, что в столице продолжаются активные работы по строительству метро на Виноградарь.

Напомним, ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, когда в столице должны построить метро на Виноградарь. В то же время он отметил, что окончательные сроки завершения работ будут зависеть от финансирования.

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