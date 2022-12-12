Первая ракетка Украины поднялась в топ-50 рейтинга WTA
Сильнейшая среди украинских теннисисток – Ангелина Калинина – достигла большого прогресса в классификации профессионалок по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Четверо украинок попали в первую сотню теннисного рейтинга. Национальная первая ракетка вернулась в топ-50.
Калинина поднялась на шесть позиций вверх. Теперь 25-летняя уроженка Новой Каховки идет на 47-й строчке. В активе украинской теннисистки 1038 очков.
Тем временем Марта Костюк осталась 71-й. По одной позиции лишились Екатерина Байндль и Даяна Ястремская (99-100 места). Во второй сотне классификации остались еще две украинки – Леся Цуренко (138-я) и Дарья Снигур (150-я).
В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Бесспорным лидером осталась Ига Свентек. Полька набрала 11 085 пунктов. В главную тройку также вошли туниска Онс Жабер и Джессика Пегула (США).
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