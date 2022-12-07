Уимблдонский турнир получил неслыханный штраф за бан теннисистов из РФ и Беларуси

Британская Ассоциация лаун-тенниса узнала наказание от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за решение не допускать белорусских и российских спортсменов на Уимблдон из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Организатор Уимблдонского турнира оштрафован на 1 млн долларов. Перед решением ATP аналогичный "счет" британцам выставила Женская теннисная ассоциация (WTA). Обе организации также угрожали Ассоциации лаун-тенниса (LTA) исключениям из своих рядов.

"LTA глубоко разочарована таким итогом. ATP в своем заключении не признала исключительность созданных вторжением России в Украину обстоятельств или реакции международного спортивного сообщества и правительства Соединенного Королевства на это вторжение. Очевидно, ATP считает дело прямым нарушением своих правил, демонстрируя удивительную нехватку сострадания к ситуации в Украине", – заявили в ассоциации.

Ассоциация лаун-тенниса продолжит работать над документами и, вероятно, подаст апелляцию на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов, как поступила и с решением WTA. В то же время британская ассоциация анонсировала сокращение расходов на "челленджеры" в 2023 году из-за штрафа.

Старейший турнир "Большого шлема" анонсировал отстранение россиян и белорусов от участия еще в апреле. В ответ ATP и WTA лишили соревнования рейтинговых очков в 2022 году. Победителями турнира в женском и мужском разрядах стали Елена Рыбакина (Казахстан) и серб Новак Джокович.