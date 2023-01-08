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Украина увеличила представительство в основной сетке Australian Open: кто в обойме

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Мельбурн, Воскресенье 08 января 2023 10:04
Украина увеличила представительство в основной сетке Australian Open: кто в обойме Фото: Даяна Ястремская дошла до 3-го раунда турнира в 2019 году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Четвертой украинкой в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису стала Даяна Ястремская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter мэйджора.

23-летняя одесситка не будет играть в квалификации Australian Open. Взамен она пополнила ряды участников 1/64 финала соревнований.

Ястремская поднялась в основную сетку первого в году турнира "Большого шлема" после отказа Наоми Осаки. Японская теннисистка не смогла полностью залечить травму и снялась с розыгрыша. Ранее она дважды триумфовала в Мельбурне (2019, 2021).

Сначала в первом основном раунде Australian Open должны были сыграть две украинки – Ангелина Калинина и Марта Костюк. Тем временем Ястремская вместе с Екатериной Байндль попали в резервный список. Но на фоне нескольких отказов обе теннисистки избежали отборочных матчей.

Накануне Винус Уильямс снялась с Australian Open из-за повреждения. Титулованная американка получила уайлд-кард от организаторов, но столкнулась с проблемами со здоровьем после выступления в Окленде. Там Уильямс-старшая вышла на корт в одиночном разряде впервые за полгода.

К слову, накануне Australian Open остался без первой ракетки мира в мужских соревнованиях.

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Australian Open Даяна Ястремская Теннис
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