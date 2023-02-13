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Первая ракетка Украины Крутых обновил персональный рекорд в рейтинге ATP

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Киев, Понедельник 13 февраля 2023 15:36
Первая ракетка Украины Крутых обновил персональный рекорд в рейтинге ATP Фото: Алексей Крутых поднялся вверх еще на одну ступеньку (tycsports.com)
Автор: Антон Федорцив

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную классификацию сильнейших игроков планеты. Лучшим из украинцев остался Алексей Крутых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

22-летний киевлянин поднялся на 169 место в рейтинге ATP. Третью неделю подряд он обновляет личный карьерный рекорд. Исторический максимум украинского мужского тенниса – 4-е место Андрея Медведева (май 1994-го).

Крутых набрал 355 рейтинговых очков. За последние 12 месяцев он принял участие в 31-м турнире. На прошлой неделе украинский теннисист проиграл итальянцу Травальи на старте челленджера в испанском Тенерифе (2:6, 2:6).

Первой ракеткой мира остался Новак Джокович. У серба в данный момент 7070 очков. Второй в рейтинге испанец Алькарас отстал на 340 пунктов. Дополнил тройку сильнейших греческий теннисист Циципас (5940 баллов).

В целом в топ-10 классификации произошли минимальные изменения. В частности, американец Тейлор Фритц обошел канадца Феликса Оже-Альяссима. Представитель США поднялся на 7-е место в рейтинге ATP.

Первая ракетка Украины Крутых обновил персональный рекорд в рейтинге ATP

К слову, украинка Ястремская вернулась в топ-100 классификации женского тенниса.

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