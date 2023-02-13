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Ястремская выбила Цуренко из топ-100 рейтинга WTA: в сотне удержались еще три украинки

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Киев, Понедельник 13 февраля 2023 11:11
Ястремская выбила Цуренко из топ-100 рейтинга WTA: в сотне удержались еще три украинки Фото: Даяна Ястремская вернулась в первую сотню лучших теннисисток (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская присоединилась к трем соотечественницам в первой сотне обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Первой ракеткой Украины осталась Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки набрала 1347 очков и занимает 33-е место в рейтинге теннисисток-профессионалок.

На две позиции вверх в течение недели поднялась Марта Костюк. Теперь она уходит на 55-й позиции. В девятом десятке удержалась Екатерина Байндль (87-е место), а Даяна Ястремская оказалась на 99-й строчке. Ее прогресс выбил из топ-100 опытную Лесю Цуренко, опустившуюся на 101-е место.

Во второй сотне также идет 20-летняя Дарья Снигур (147-я позиция). В свою очередь в третьей на 12 ступенек вверх поднялась Катарина Завацкая. Пока она идет на 277-й позиции.

Ига Свентек осталась безоговорочным лидером рейтинга WTA. Польская теннисистка набрала 10 485 очков. Представительница Беларуси Арина Соболенко удержалась на второй позиции (6100 пунктов), а туниска Онс Жабер сохранила третье место (5210).

Ястремская выбила Цуренко из топ-100 рейтинга WTA: в сотне удержались еще три украинки

К слову, украинка Свитолина собралась возобновить выступления весной 2023 года.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис
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