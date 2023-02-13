ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перша ракетка України Крутих оновив персональний рекорд у рейтингу ATP

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 лютого 2023 15:36
Перша ракетка України Крутих оновив персональний рекорд у рейтингу ATP Фото: Олексій Крутих піднявся вгору на ще одну сходинку (tycsports.com)
Автор: Антон Федорців

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала оновлену класифікацію найсильніших гравців планети. Найкращим серед українців залишився Олексій Крутих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

22-річний киянин піднявся на 169-те місце в рейтингу ATP. Третій тиждень поспіль він оновлює особистий кар'єрний рекорд. Історичний максимум українського чоловічого тенісу – 4-те місце Андрія Медведєва (травень 1994-го).

Крутих набрав 355 рейтингових очок. За останні 12 місяців він узяв участь у 31-му турнірі. Минулого тижня український тенісист програв італійцю Травальї на старті челленджера в іспанському Тенеріфе (2:6, 2:6).

Першою ракеткою світу залишився Новак Джоковіч. У серба наразі 7070 очок. Другий у рейтингу іспанець Алькарас відстав на 340 пунктів. Доповнив трійку найсильніших грецький тенісист Ціціпас (5940 балів).

Загалом у топ-10 класифікації відбулися мінімальні зміни. Зокрема, американець Тейлор Фрітц обійшов канадця Фелікса Оже-Альяссіма. Представник США піднявся на 7-ме місце в рейтингу ATP.

Перша ракетка України Крутих оновив персональний рекорд у рейтингу ATP

До слова, українка Ястремська повернулася до топ-100 класифікації жіночого тенісу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці