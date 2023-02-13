Перша ракетка України Крутих оновив персональний рекорд у рейтингу ATP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

22-річний киянин піднявся на 169-те місце в рейтингу ATP. Третій тиждень поспіль він оновлює особистий кар'єрний рекорд. Історичний максимум українського чоловічого тенісу – 4-те місце Андрія Медведєва (травень 1994-го).

Крутих набрав 355 рейтингових очок. За останні 12 місяців він узяв участь у 31-му турнірі. Минулого тижня український тенісист програв італійцю Травальї на старті челленджера в іспанському Тенеріфе (2:6, 2:6).

Першою ракеткою світу залишився Новак Джоковіч. У серба наразі 7070 очок. Другий у рейтингу іспанець Алькарас відстав на 340 пунктів. Доповнив трійку найсильніших грецький тенісист Ціціпас (5940 балів).

Загалом у топ-10 класифікації відбулися мінімальні зміни. Зокрема, американець Тейлор Фрітц обійшов канадця Фелікса Оже-Альяссіма. Представник США піднявся на 7-ме місце в рейтингу ATP.