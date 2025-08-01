Первая в ЕС: стало известно, какая страна запретила торговлю оружием с Израилем

Речь идет о запрете импорта, экспорта и транзита вооружения в Израиль и из него.

О таком решении объявил премьер-министр Словении Роберт Голоб. Он отметил, что "палестинцы гибнут, потому что им систематически отказывают в гуманитарной помощи" и добавил, что действия Израиля представляют "серьезные нарушения международного права".

По словам Голоба, Словения больше не может ждать решений от ЕС, который остается разделенным в подходах к конфликту:

"Обязанность каждого ответственного государства - принять меры, даже если это означает сделать шаг раньше других", - цитирует издание слова премьер-министра.

Словения уже не впервые выступает с решительными шагами против Израиля. В прошлом месяце страна первой в ЕС объявила министра нацбезопасности Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича персонами нон грата - позже к этому присоединились и Нидерланды.

Словения признала Палестину как независимое государство в 2024 году вслед за Испанией, Ирландией и Норвегией.