RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Экономика В мире Происшествия

Первая в ЕС: стало известно, какая страна запретила торговлю оружием с Израилем

Фото иллюстративное: военные в Израиле (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Словения стала первой страной Европейского Союза, которая полностью запретила торговлю оружием с Израилем. Страна пытается оказать давление на израильское правительство в отношении войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о запрете импорта, экспорта и транзита вооружения в Израиль и из него.

О таком решении объявил премьер-министр Словении Роберт Голоб. Он отметил, что "палестинцы гибнут, потому что им систематически отказывают в гуманитарной помощи" и добавил, что действия Израиля представляют "серьезные нарушения международного права".

По словам Голоба, Словения больше не может ждать решений от ЕС, который остается разделенным в подходах к конфликту:

"Обязанность каждого ответственного государства - принять меры, даже если это означает сделать шаг раньше других", - цитирует издание слова премьер-министра.

Словения уже не впервые выступает с решительными шагами против Израиля. В прошлом месяце страна первой в ЕС объявила министра нацбезопасности Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича персонами нон грата - позже к этому присоединились и Нидерланды.

Словения признала Палестину как независимое государство в 2024 году вслед за Испанией, Ирландией и Норвегией.

 

Признание Палестины

Напомним, ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна признает Палестину, если Израиль не прекратит войну в Секторе Газа до сентября.

При этом глава британского правительства подчеркнул, что боевики ХАМАС должны освободить всех заложников и подписать соглашение о прекращении огня.

Также Франция инициировала создание коалиции в поддержку официального признания Палестинского государства. К ней уже присоединилось 15 стран.

Между тем в США резко отреагировали на планы Британии и Франции признать Палестину.

Подробнее о том, почему Запад заговорил о признании Палестины независимым государством - читайте в матерале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСловенияСектор Газа