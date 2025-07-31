Поощряют ХАМАС. Рубио резко отреагировал на планы Британии и Франции признать Палестину

Рубио отметил, что палестинское государство невозможно создать без согласия Израиля. При этом ни Франция, ни Канада, ни Британия не могут даже сказать где именно будет находиться Палестина и кто будет ею управлять.

"Теперь представьте, что вы - ХАМАС. Вы до сих пор удерживаете 20 невинных заложников. Вы держите тела более 50 человек, которых вы убили, изнасиловали и замучили 7 октября 2023 года. Вы прячетесь в каком-то туннеле как трусы, а потом читаете или слышите в СМИ, что все эти страны выступают на вашей стороне... Вы таким образом создаете поощрение", - добавил он.

По словам госсекретаря, угрозы Британии признать Палестину в случае, если Израиль до конца сентября не согласится на перемирие, вредят мирным переговорам.

"Если ХАМАС отказывается от перемирия, то это гарантирует признание Палестины всеми этими странами в сентябре. Значит, они не согласятся. Это настолько неуклюже", - объяснил он.

Рубио считает, что в трех странах есть огромные электоральные группы, которые давят на власти, чтобы они поддержали признание Палестины, независимо от геополитических последствий.

"Я бы хотел, чтобы все эти страны собрались хоть раз и четко заявили: вы должны освободить этих 20 живых заложников - потому что это именно заложники - вы должны освободить их немедленно. Хотелось бы, чтобы этому уделялось столько же внимания, как и остальным аспектам ситуации", - отметил глава Госдепа.