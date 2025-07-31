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Поощряют ХАМАС. Рубио резко отреагировал на планы Британии и Франции признать Палестину

Четверг 31 июля 2025 21:58
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Поощряют ХАМАС. Рубио резко отреагировал на планы Британии и Франции признать Палестину Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Планы Британии, Франции и Канады признать Палестину создают поощрение боевиков ХАМАС. Также это вредит мирным переговорам.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Fox News Radio заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио отметил, что палестинское государство невозможно создать без согласия Израиля. При этом ни Франция, ни Канада, ни Британия не могут даже сказать где именно будет находиться Палестина и кто будет ею управлять.

"Теперь представьте, что вы - ХАМАС. Вы до сих пор удерживаете 20 невинных заложников. Вы держите тела более 50 человек, которых вы убили, изнасиловали и замучили 7 октября 2023 года. Вы прячетесь в каком-то туннеле как трусы, а потом читаете или слышите в СМИ, что все эти страны выступают на вашей стороне... Вы таким образом создаете поощрение", - добавил он.

По словам госсекретаря, угрозы Британии признать Палестину в случае, если Израиль до конца сентября не согласится на перемирие, вредят мирным переговорам.

"Если ХАМАС отказывается от перемирия, то это гарантирует признание Палестины всеми этими странами в сентябре. Значит, они не согласятся. Это настолько неуклюже", - объяснил он.

Рубио считает, что в трех странах есть огромные электоральные группы, которые давят на власти, чтобы они поддержали признание Палестины, независимо от геополитических последствий.

"Я бы хотел, чтобы все эти страны собрались хоть раз и четко заявили: вы должны освободить этих 20 живых заложников - потому что это именно заложники - вы должны освободить их немедленно. Хотелось бы, чтобы этому уделялось столько же внимания, как и остальным аспектам ситуации", - отметил глава Госдепа.

Заявление Стармера

Напомним, ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна признает Палестину, если Израиль не прекратит войну в Секторе Газа до сентября.

При этом глава британского правительства подчеркнул, что боевики ХАМАС должны освободить всех заложников и подписать соглашение о прекращении огня.

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Франция Соединенные Штаты Америки Великобритания Канада Палестина Марко Рубио
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