ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Первая из многих": Трамп назвал страну, которая присоединилась к Авраамовым соглашениям

Пятница 07 ноября 2025 05:45
UA EN RU
"Первая из многих": Трамп назвал страну, которая присоединилась к Авраамовым соглашениям Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям. По его словам, это первая страна за его второй срок, которая пошла на этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в Truth.

Трамп сообщил также о скорой церемонии подписания соглашений, что обсудил во время телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Казахстан - первая страна моего второго срока, присоединившаяся к Авраамовым соглашениям, первая из многих...Скоро мы объявим о церемонии подписания, чтобы сделать это официальным, и есть еще много стран, которые пытаются присоединиться к этому клубу силы", - написал лидер США.

Он подчеркнул, что впереди еще много работы по объединению стран для стабильности и роста, отметив "реальный прогресс, реальные результаты".

Что говорят в Казахстане

Правительство Казахстана заявило, что вопрос присоединения находится на завершающей стадии переговоров.

"Наше предполагаемое присоединение к Авраамовым соглашениям - логичное продолжение внешнеполитического курса Казахстана, основанного на диалоге, взаимном уважении и региональной стабильности", - говорится в сообщении официальных лиц.

Отмечается, что Казахстан уже имеет дипломатические и экономические связи с Израилем, поэтому шаг будет носить в основном символический характер. Госсекретарь США Марко Рубио не согласился с этим, подчеркнув новую экономическую значимость соглашения для стран-участниц.

Напомним, Авраамовы соглашения - серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, заключенных в 2020–2021 годах при посредничестве США. Соглашения предусматривают установление дипломатических, экономических и культурных связей между государствами, ранее не имевшими официальных отношений.

Первой страной, которая присоединилась к Авраамовым соглашениям, были ОАЭ. Эмираты подписали соглашение з Израилем в 2020 году.

Помимо ОАЭ подписантами этих соглашений являются Бахрейн, Судан, Марокко.

Отметим, сегодня в Белом доме проходит встреча Трампа с лидерами Центральной Азии. Помимо Токаева, Трамп встретился в Белом доме с главами Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, стремясь усилить влияние США в регионе, где долгое время доминировала Россия, а Китай проявляет растущий интерес.

РБК-Украина писало 6 ноября, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заинтриговал присоединением еще одной страны к Авраамовым соглашениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Израиль Дональд Трамп
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины