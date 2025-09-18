Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину, - НАТО

В рамках программы Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) было профинансировано уже четыре пакета с вооружением. Два уже на пути в Украину.
Об этом РБК-Украина сообщил представитель НАТО.
В ответ на запрос РБК-Украина представитель НАТО сообщил, что уже четыре пакета было оплачено.
"На сейчас было профинансировано четыре пакета в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL). Часть оборудования из первых пакетов уже поступила в Украину, и еще больше - в пути", - рассказал собеседник.
Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - новая инициатива США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине. В рамках этой программы Киев формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается партнерам по НАТО.
Партнерские страны, в свою очередь, финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку. Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно в США.
Отметим, 16 сентября стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в первых пакетах военной помощи в рамках PURL Украина получит ракеты для систем Patriot и HIMARS. Министерство иностранных дел Украины, со своей стороны, не подтверждало начало поставок, но оценило это, как "позитивный сигнал" со стороны партнеров.