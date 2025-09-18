Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину, - НАТО

В ответ на запрос РБК-Украина представитель НАТО сообщил, что уже четыре пакета было оплачено.

"На сейчас было профинансировано четыре пакета в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL). Часть оборудования из первых пакетов уже поступила в Украину, и еще больше - в пути", - рассказал собеседник.

Что такое PURL

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - новая инициатива США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине. В рамках этой программы Киев формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается партнерам по НАТО.

Партнерские страны, в свою очередь, финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку. Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно в США.