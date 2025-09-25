RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Первая за 15 лет встреча президентов: Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения

Фото: встреча президентов Украины и Сирии (president.gov.ua)
Автор: Марина Балабан

В среду, 24 сентября, Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности", - сообщил Владимир Зеленский.

 

Глава государства проинформировал, что обсудил с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа во время переговоров перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.

"Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", - подчеркнул Зеленский.

Визит президента Сирии в Украину состоялся 2-3 декабря 2010 года. Тогдашнего президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада принимали в то время президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров и председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

 

Как писало РБК-Украина, Украина стала одной из первых стран, которая осуществила визит высокого уровня в Сирию после свержения режима Башара Асада. 30 декабря 2024 года в Дамаск отправилась делегация во главе с главой МИД Андреем Сибигой.

Отношения Украины и Сирии были заморожены в 2014 году, когда РФ осуществила агрессию против Украины в Крыму и на Донбассе. В том же году представители Сирии проголосовали против резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Украины, чем закрепили свой статус как российских союзников.

В 2016 году посольство Украины в Сирии было эвакуировано в Ливан из-за ситуации с безопасностью. Однако посольство Сирии в Украине работало до 2018 г.

Дипломатические отношения между Украиной и Сирией официально были разорваны с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, ведь режим Асада стал на сторону страны-агрессора.

УкраинаВойна в Сирии