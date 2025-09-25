UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Перша за 15 років зустріч президентів: Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини

Фото: зустріч президентів України та Сирії (president.gov.ua)
Автор: Марина Балабан

У середу, 24 вересня, Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленского в Telegram.

"Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності", - повідомив Володимир Зеленский. 

 

Глава держави поінформував, що обговорив з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", - наголосив Зеленский. 

Візит президента Сирії до України відбувся 2-3 грудня 2010 року. Тодішнього президента Сирійської Арабської Республіки Башара Асада приймали на той час президент України Віктор Янукович, прем’єр-міністр Микола Азаров та голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
 

Як писало РБК-Україна, Україна стала однією з перших країн, яка здійснила візит високого рівня до Сирії після повалення режиму Башара Асада. 30 грудня 2024 року до Дамаска вирушила делегація на чолі з головою МЗС Андрієм Сибігою.

Відносини України та Сирії були заморожені в 2014 році, коли РФ здійснила агресію проти України в Криму та на Донбасі. Того ж року представники Сирії проголосували проти резолюції ООН на підтримку територіальної цілісності України, чим закріпили свій статус як російських союзників.

У 2016 році посольство України в Сирії було евакуйовано в Ліван через безпекову ситуацію. Однак посольство Сирії в Україні працювало до 2018 р.

Дипломатичні відносини між Україною та Сирією офіційно були розірвані з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році, адже режим Асада став на бік країни-агресора.

УкраїнаВійна в Сирії