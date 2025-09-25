Перша за 15 років зустріч президентів: Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини

Як писало РБК-Україна, Україна стала однією з перших країн, яка здійснила візит високого рівня до Сирії після повалення режиму Башара Асада. 30 грудня 2024 року до Дамаска вирушила делегація на чолі з головою МЗС Андрієм Сибігою.

Відносини України та Сирії були заморожені в 2014 році, коли РФ здійснила агресію проти України в Криму та на Донбасі. Того ж року представники Сирії проголосували проти резолюції ООН на підтримку територіальної цілісності України, чим закріпили свій статус як російських союзників.

У 2016 році посольство України в Сирії було евакуйовано в Ліван через безпекову ситуацію. Однак посольство Сирії в Україні працювало до 2018 р.

Дипломатичні відносини між Україною та Сирією офіційно були розірвані з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році, адже режим Асада став на бік країни-агресора.