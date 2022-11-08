ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жемчужина Серии А отказался ехать на ЧМ-2022: нестандартная причина

Новина українською →
Рим, Вторник 08 ноября 2022 17:07
Жемчужина Серии А отказался ехать на ЧМ-2022: нестандартная причина Фото: Кристиан Вольпато (в центре) грезит сборной Италии (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорцив

Юный полузащитник итальянской "Ромы" Кристиан Вольпато пренебрег возможностью поехать на чемпионат мира на пороге своего 19-летия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IFTV.

Атакующий хавбек "волков" отклонил вызов в сборную Австралии. Уроженец пригорода Сиднея мог попасть в финальную заявку "Соккеруз" на Мундиаль в Катаре.

Вольпато решил выступать за сборную Италии, которая ЧМ-2022 пропустит после вылета в плей-офф квалификации. Пока 18-летний талант провел 4 матча (2 гола) за команду U-19 и 3 поединка (1 мяч) за команду U-20 "Скуадры Адзурры". Недавно он дебютировал в первой команде "Ромы" и даже отличился голом и ассистом против "Вероны".

Вольпато воспитывался в ряде команд Сиднея, в том числе "Вестерн Сидней Уондерерс". В структуре римлян он оказался в 2020 году и попал под опеку легенды "волков" Франческо Тотти. Кроме позиции центрхава может также исполнить роль вингера.

Недавно итальянская сборная получила шанс поехать на ЧМ-2022 после провальной квалификации. "Скуадра Адзурра" на Мундиале в Катаре может заменить сборную Туниса. Африканцев якобы накажут за вмешательство правительства в работу футбольной федерации.

К слову, ранее определились трансляторы ЧМ-2022 на территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира ЧМ-2022 Чемпионат Италии Сборная Италии
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов