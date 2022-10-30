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Сборная Италии может поехать на ЧМ-2022 в последний момент: как это возможно

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Доха, Воскресенье 30 октября 2022 10:08
Сборная Италии может поехать на ЧМ-2022 в последний момент: как это возможно Фото: Сборная Италии в Лиге наций УЕФА (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

За несколько недель до чемпионата мира-2022 состав участников турнира может пополнить национальная команда Италии. Ранее она потерпела фиаско в квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Get World Cup Football News.

"Скуадра Адзурра" стала претендентом на место в группе D Кубка мира. Там команда Роберто Манчини может заменить сборную Туниса.

Африканская сборная оказалась под угрозой дисквалификации. Тамошний министр спорта активно вмешивается в работу местной футбольной федерации, поэтому ФИФА может ввести санкции против Туниса. Один из вариантов наказания – потеря места на Мундиале.

При таком развитии событий Италия займет место сборной Туниса, поскольку занимает самое высокое место в рейтинге ФИФА среди команд, которые не поедут на ЧМ-2022. В группе D Мундиаля, который начнется 20 ноября, сыграют также сборные Франции, Дании и Австралии.

В отборе к чемпионату мира-2022 сборная Италии финишировала второй в группе, отстав на 2 очка от Швейцарии. В свою очередь в плей-офф квалификации итальянцы сенсационно уступили сборной Северной Македонии (0:1).

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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