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ЧМ-2022: кто и как будет транслировать Мундиаль в Украине

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Киев, Среда 02 ноября 2022 15:24
ЧМ-2022: кто и как будет транслировать Мундиаль в Украине Фото: Сборная Франции с Кубком мира-2018 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Трансляцию матчей грядущего чемпионата мира-2022 в Катаре анонсировал общественный вещатель. Субтранслятором турнира станет платформа MEGOGO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Мундиаль этого года будет показан на территории Украины. Общественное вещание готовится транслировать все матчи Кубка мира-2022.

"Суспильне" покажет в прямом эфире 46 матчей турнира, а еще 18 поединков – в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Кроме того, общественный вещатель передал лицензию медиасервису MEGOGO. Платная платформа покажет все поединки в прямой трансляции. Оба транслятора также анонсировали производство дополнительного контента – повторы, обзоры, дайджесты, репортажи из Катара, студии и аналитические программы.

Старт ЧМ-2022 намечен на 20 ноября. В первом матче Мундиаля встретятся сборные Катара и Эквадора. Украина на Кубок мира не пробилась, потерпев поражение в финале плей-офф квалификации от сборной Уэльса.

Ранее итальянская сборная получила шанс поехать на ЧМ-2022 после провальной квалификации. "Скуадра Адзурра" на Мундиале в Катаре может заменить сборную Туниса. Африканцев готовятся наказать за вмешательство правительства в работу футбольной федерации.

К слову, ранее УАФ анонсировала обращение в ФИФА относительно дисквалификации сборной Ирана на ЧМ-2022.

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