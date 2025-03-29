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Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Суббота 29 марта 2025 23:25
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Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где риск ударов Иллюстративное фото: россияне снова атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 29 марта российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые ударные БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 20:00 с северо-восточного направления. Позже группа дронов направилась в Харьковскую область, а часть - к Полтаве и Миргороду.

После 21:00 появилась группа беспилотников, которые двигались с востока через Донецкую область в направлении Днепропетровской области.

По состоянию на 22:05 вражеские БпЛА двигались:

  • несколько групп на границе Черниговской и Сумской областей курсом на юго-запад;
  • в районе Нежина и Прилук;
  • несколько групп из Черниговской на Киевскую область;
  • в Днепропетровской области (Самаровский район). Курс на Полтавскую область;
  • в районе Полтавы;
  • курсом на Харьков и Чугуев;
  • в направлении Черкасс;
  • несколько групп через Днепропетровскую область курсом на Кировоградскую область;

В 22:16 военные сообщили о вхождении новых групп ударных дронов в Сумскую область. Курс на Полтавскую область.

В 22:27 сообщалось о движении БпЛА в направлении Кременчуга Полтавской области.

По состоянию на 23:11 вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • новые группы на севере Сумской курсом на Черниговскую область;
  • через Черниговскую на Киевскую область;
  • в Полтавской области, угроза для Миргорода;
  • несколько групп в районе Харькова;
  • через Кировоградскую курсом на Черкасскую область.

В 23:46 военные сообщили о движении группы ударных БпЛА курсом на Винницкую и Житомирскую области.

В 23:55 сообщается о движении "Шахедов" в пригороде города Умань Черкасской области. Мониторинговые каналы сообщают о мощных взрывах в Умани, есть попадания.

В 00:15 военные сообщили о движении еще нескольких групп дронов на Умань.

По состоянию на 00:32 вражеские ударные беспилотники двигались:

  • через Сумскую курсом на Полтавскую область;
  • из Полтавской области мимо Глобино на Черкасскую область;
  • в Черкасской области мимо Золотоноши курсом на юго-запад;
  • через юг Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • на границе Кировоградской и Днепропетровской областей.

По состоянию на 00:23 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украина под масштабной атакой российских &quot;Шахедов&quot;: где риск ударов

Воздушные атаки РФ

В субботу, 29 марта, около 21:00 в Харькове прогремела серия взрывов на фоне атаки БпЛА.

Российский агрессор попал ударными дронами по зданию военного госпиталя, есть погибшие и много раненых людей.

Кроме того, утром в субботу россияне ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Повреждены дома и автомобили, есть пострадавшие.

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