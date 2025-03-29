Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где риск ударов
Вечером 29 марта российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые ударные БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 20:00 с северо-восточного направления. Позже группа дронов направилась в Харьковскую область, а часть - к Полтаве и Миргороду.
После 21:00 появилась группа беспилотников, которые двигались с востока через Донецкую область в направлении Днепропетровской области.
По состоянию на 22:05 вражеские БпЛА двигались:
- несколько групп на границе Черниговской и Сумской областей курсом на юго-запад;
- в районе Нежина и Прилук;
- несколько групп из Черниговской на Киевскую область;
- в Днепропетровской области (Самаровский район). Курс на Полтавскую область;
- в районе Полтавы;
- курсом на Харьков и Чугуев;
- в направлении Черкасс;
- несколько групп через Днепропетровскую область курсом на Кировоградскую область;
В 22:16 военные сообщили о вхождении новых групп ударных дронов в Сумскую область. Курс на Полтавскую область.
В 22:27 сообщалось о движении БпЛА в направлении Кременчуга Полтавской области.
По состоянию на 23:11 вражеские дроны-камикадзе двигались:
- новые группы на севере Сумской курсом на Черниговскую область;
- через Черниговскую на Киевскую область;
- в Полтавской области, угроза для Миргорода;
- несколько групп в районе Харькова;
- через Кировоградскую курсом на Черкасскую область.
В 23:46 военные сообщили о движении группы ударных БпЛА курсом на Винницкую и Житомирскую области.
В 23:55 сообщается о движении "Шахедов" в пригороде города Умань Черкасской области. Мониторинговые каналы сообщают о мощных взрывах в Умани, есть попадания.
В 00:15 военные сообщили о движении еще нескольких групп дронов на Умань.
По состоянию на 00:32 вражеские ударные беспилотники двигались:
- через Сумскую курсом на Полтавскую область;
- из Полтавской области мимо Глобино на Черкасскую область;
- в Черкасской области мимо Золотоноши курсом на юго-запад;
- через юг Черниговской области курсом на Киевскую область;
- на границе Кировоградской и Днепропетровской областей.
По состоянию на 00:23 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки РФ
В субботу, 29 марта, около 21:00 в Харькове прогремела серия взрывов на фоне атаки БпЛА.
Российский агрессор попал ударными дронами по зданию военного госпиталя, есть погибшие и много раненых людей.
Кроме того, утром в субботу россияне ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Повреждены дома и автомобили, есть пострадавшие.
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