На період карантину "ДТЕК Енерго" переводить ТЕС на ізольований режим роботи

Ілюстративне фото (dtek.com)

Частина виробничого персоналу ТЕС, який необхідний для забезпечення виробництва електроенергії, буде працювати в режимі суворої ізоляції

У зв'язку з введенням карантину в Україні "ДТЕК Енерго" переводить підприємства генерації на спеціальний графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В компанії зазначають, що частина виробничого персоналу ТЕС, який необхідний для забезпечення безперервного виробництва електроенергії, буде працювати в режимі суворої ізоляції.

"Це забезпечить стабільну роботу стратегічних підприємств країни та дозволить мінімізувати поширення інфекції. Для співробітників будуть створені всі необхідні соціально-побутові умови для комфортної роботи й відпочинку на території підприємств", - повідомляють в "ДТЕК Енерго".

Зазначається, що співробітники будуть забезпечені повноцінним триразовим харчуванням і необхідним медичним супроводом коштом компанії. Команди енергетиків, які будуть перебувати на підприємствах, формувалися в добровільному порядку.

"Пандемія коронавірусу - серйозний виклик для нашої компанії і всієї країни. Ми розуміємо, що ТЕС - це підприємства критичної інфраструктури, які повинні завжди працювати. Електроенергія - це продукт першої необхідності, нарівні з водою і хлібом. Тому ми вивчили успішний досвід Китаю по ізоляції підприємств в період карантину та прийняли рішення за таким же принципом ізолювати частину персоналу і на наших ТЕС. Таким чином ми зможемо знизити ризики поширення інфекції в регіоні та водночас забезпечити надійність роботи енергосистеми України", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук.

Інші співробітники ТЕС будуть працювати у віддаленому режимі, частина співробітників буде перебувати в простої.

На шахтах "ДТЕК Енерго" і машинобудівних заводах Corum (частина компанії) персонал також частково переведений на віддалений режим роботи. Для співробітників, які забезпечують виробничі процеси, компанія організовує візуальний контроль і вимірювання температури на прохідних і на робочих місцях. Також введено посилений режим прибирання та дезінфекції в приміщеннях і на території, постійно чергують лікарі та медичний персонал. Підрядники та водії робочих автобусів будуть виконувати додаткову дезінфекцію своїх транспортних засобів.

У "ДТЕК Енерго" уважно стежать за розвитком подій і корегують роботу відповідно до вимог влади, рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України. Група розвиває бізнеси з видобування природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена ​​потужність в генерації електроенергії - 13,5 ГВт. У вуглевидобутку створений повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, сервісне обслуговування шахтного устаткування.

У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК становили 20 млрд грн, податкові відрахування - 27 млрд грн. У ДТЕК працюють 80 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 20 березня у Києві оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу. Прем'єр-міністра Денис Шмигаль зазначив, що жодних нових обмежень наразі не передбачається, а режим ЧС покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.