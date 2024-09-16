Переживаем глубокий шок. "Ангелы Азова" выступили с заявлением из-за поддержки раненых: что произошло

В Патронатной службе "Ангелы Азову" отреагировали на заявление командира бригады "Азов" Дениса Прокопенко ("Рэдиса") об открытии новой структуры в подразделении, которое будет заниматься сопровождением бойцов. Там отметили, что о новой системе не знали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патронатной службы "Азова", БО "Ангелы Азова" .

Денис Прокопенко сообщил, что 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ 14 сентября запустила собственную службу сопровождения бойцов. Она должна оказывать помощь раненым, хоронить павших воинов, а также поддерживать их семьи.

"Именно мы много лет боремся за создание отдельных служб, подобных нашей, в каждом боевом подразделении", - отметили в службе "Ангелы Азову".

Там добавили, что даже после публичного сообщения о запуске новой структуры, именно они опекают раненых и несут за них ответственность, включая бойцов 12-й бригады "Азов" НГУ.

"Все похороны, в том числе и последние, также организованы нашей службой. На нас лежит работа по без вести пропавшими. Семьями погибших. Детьми. Мы ведем судебные процессы в интересах семей. Это много тысяч личных дел!" – говорится в заявлении.

В "Ангелах Азова" отметили, что нынешняя ситуация ставит патронатную службу, а также раненых и их семьи, в положение аврала, хаоса и коллапса. Там добавили, что командование "Азова" не обратилось к ним по поводу передачи дел.

"Новая служба возьмет на себя только новые, или все с 2014 года?" - спрашивают в службе.

Там также сообщили, что раненые и семьи все выходные звонили, чтобы понять, к кому им обращаться и не завершат ли свою работу "Ангелы Азова".



"Конечно, мы не переведем бойцов из специализированных частных реабилитационных центров в районные поликлиники, не бросим на полпути судебные процессы в интересах семей, не прекратим оказывать материальную помощь", - ответили в службе.



Также "Ангелы Азова" объяснили, что они не могут публично называть точные цифры раненых и павших, но за 25 лет они пролечили более 2 000 бойцов только бригады "Азов". Благодаря работе службы были протезированы сотни бойцов, реабилитировано более 1 500 человек. "Ангелы Азова" продолжают помогать сотням военнослужащих.

"Более 2,5 сотни пленных, вернувшихся, в том числе в тяжелом состоянии, получили помощь разного характера. Благодаря высоким стандартам нашей работы даже тяжелое ранение для наших бойцов - не приговор", - говорится в заявлении.

В службе сообщили, что более 85% раненых после успешного лечения возвращаются в строй. Также там отметили, что занимаются помощью воинам и их семьям и сегодня, ориентируясь прежде всего на нужды каждого.

"При нормальных обстоятельствах мы бы только приветствовали создание отдельной службы сопровождения в "Азове". Тем более, что именно мы проводим обучение по развитию патронажа для многих подразделений и предлагали такое обучение 12 бригаде НГУ "Азов"", - добавили они.

"Ангелы Азову" напомнили, что ранее они завоевали постановление о запуске подобных служб в составе других подразделений, хотя сами много лет работали без оформления в штат, без гарантий.

В то же время "Ангелы Азова" пожелали успехов новой структуре в составе бригады "Азов", потому что это совместная работа ради победы Украины. Также в службе заявили, что готовы помочь.



"Важно уточнение: средства на свою деятельность мы всегда искали самостоятельно плюс из взносов фондов Третьей отдельной штурмовой бригады", - говорится в заявлении.

Однако "Ангелы Азова" продолжат свою работу в дальнейшем.

"Амбиции и интересы отдельных персоналий не могут быть важнее судьбы раненых и памяти наших павших. Комбриг, офицерский и личный состав Третьей отдельной штурмовой бригады нас поддержали в том, чтобы мы продолжали помогать всем по-прежнему. Потому что мы работаем не ради чьих-то благодарностей, а на результат всей страны", - отметили в службе.

Там добавили, что для "Ангелов Азова" бойцы 12-й бригады НГУ "Азов" будут оставаться родными, а команда продолжит оказывать любую необходимую помощь. Для этого нужно обратиться в службу за контактами, которые не будут изменены.

"Общая история, общая большая семья и победа Украины - превыше всего!" - подчеркнули "Ангелы Азова".

Заявление Дениса Прокопенко ("Рэдиса")

В сообщении в Facebook командир бригады "Азов" сообщил, что 14 сентября начала свою работу новая структура в бригаде -" Азов.Сопровождение ".

Эта структура является частью медицинской службы "Азова". Как он сообщил, она была создана, чтобы поддерживать раненых бойцов бригады, а также военнослужащих, которые вернулись из плена. По его словам, помощь будет предоставляться на всех этапах лечения и реабилитации, а также при организации захоронений. Кроме этого, система будет помогать и поддерживать семьи павших бойцов.

Патронатная служба "Азова", БО "Ангелы Азова"

Это волонтерская организация, созданная для поддержки военных подразделений "Азов". Она оказывает помощь не только солдатам на фронте, но и их семьям.

Основная деятельность БО "Ангелы Азова" направлена на помощь военным, их семьям, а также на обеспечение обращающихся за помощью подразделений всем необходимым на фронте, в лечении бойцов, поддержке родных и т.д.

"Ангелы Азова" обеспечивают воинов от потребностей в амуниции до психологической поддержки. После оккупации Мариуполя российскими захватчиками бойцы "Азова" и других подразделений оказались в плену. "Ангелы Азова" не только поддерживали их близких, но и инициировали мирные акции за возвращение военных домой, а также участвовали в судебных процессах против РФ.