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Сколько "азовцев" до сих пор остаются в плену: ответ бригады

Украина, Пятница 13 сентября 2024 18:27
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Сколько "азовцев" до сих пор остаются в плену: ответ бригады Фото: сколько "азовцев" до сих пор остаются в плену (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными. Бойцы бригады "Азов" рассказали, сколько военных до сих пор остаются в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 12-й бригады специального назначения "Азов".

Военные отметили, что во время сегодняшнего обмена были освобождены 15 бойцов "Азова".

"Впервые за более чем год из неволи вернулись бойцы "Азова". 4 побратима и 11 посестер провели более двух лет в плену и сегодня встретились с родными. Мы благодарим президента Украины Владимира Зеленского, СБУ, МВД, ГУР и всех, кто приложил усилия для того, чтобы азовцы вернулись домой", - отметили в бригаде.

В то же время военные отметили, что для каждого бойца бригады, которая сейчас держит линию обороны на одном из самых тяжелых направлений, возвращение собратьев из плена - самая большая мотивация.

"Сегодня более 900 бойцов "Азова" остаются в плену. Мы будем бороться за каждого из них, помним обо всех и вернем каждого на родную землю. В дальнейшем мы надеемся на систематизацию процесса освобождения из плена военнослужащих 12-й бригады "Азов". Верим, что в следующих обменах будем и в дальнейшем видеть наших собратьев и сестер", - добавили в бригаде.

Основное о возвращении украинцев из плена

Напомним, что сегодня, 13 сентября, в Украину вернулись 49 украинских героев.

Зеленский отметил, что среди уволенных - воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, защитники "Азовстали", а также гражданские люди.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что состояние здоровья вернувшихся из плена людей очень тяжелое.

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