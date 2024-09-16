"Рэдис" отреагировал на освобождение "азовцев" из плена

В результате обменов военнопленными, состоявшихся между Украиной и Россией 13 и 14 сентября, домой вернулись 38 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командира бригады "Азов" Дениса Прокопенко ("Рэдиса") .

Он напомнил, что каждый из воинов прошел сверхсложные испытания: сначала во время обороны Мариуполя, а затем во вражеском плену.

"Они не сломались, не изменили присяге, выстояли, и наконец смогут обнять своих родных и близких. Как командир, я поздравляю каждого вернувшегося на родную землю азовца. Спасибо за ваши мужество и несгибаемость духа. Вы - пример стойкости и выдержки для всех украинцев", подчеркнул Прокопенко.

Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и его команду, представителей МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали" и всех неравнодушных, кто прилагал максимум усилий, чтобы эти обмены состоялись.

Командир "Азова" отметил, что процесс возвращения военнопленных - это сложная и длительная работа.

"Редис" выразил надежду на то, что военнослужащие "Азова" и дальше будут систематически попадать в списки на обмен.

Прокопенко также сообщил, что 14 сентября начала свою работу новая структура в бригаде - это "Азов.Сопровождение". Она является частью медицинской службы "Азова" и ее цель - поддерживать раненых бойцов бригады, а также военнослужащих, которые вернулись из плена. Помощь будет предоставляться на всех этапах лечения и реабилитации, а также при организации похорон. Система будет помогать и поддерживать семьи павших воинов.

"Именно по этому принципу уже более 10 лет работает "Азов" - жизнь и здоровье личного состава являются наибольшей ценностью. Подразделение продолжает развиваться и повышать профессиональный уровень как на поле боя, так и за его пределами", - резюмировал "Редис".