Переживаємо глибокий шок. "Янголи Азову" виступили з заявою через підтримку поранених: що сталося

У Патронатній службі "Янголи Азову" відреагували на заяву командира бригади "Азов" Дениса Прокопенка ("Редіса") щодо відкриття нової структури у підрозділі, яка буде займатися супроводом бійців. Там зазначили, що про нову систему не знали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патронатної служби "Азову", БО "Янголи Азову" .

Денис Прокопенко повідомив, що 12 бригада спеціального призначення "Азов" НГУ 14 вересня запустила власну службу супроводу бійців. Вона має надавати допомогу пораненим, ховати полеглих воїнів, а також підтримувати їхні родини.

"Саме ми багато років боремося за створення окремих служб, подібних до нашої, у кожному бойовому підрозділі", - зазначили в службі "Янголи Азову".

Там додали, що навіть після публічного повідомлення про запуск нової структури, саме вони опікують поранених та несуть за них відповідальність, включно із бійцями 12-ї бригади "Азов" НГУ.

"Усі похорони, зокрема й останні, також організовані нашою службою. На нас лежить робота із безвісти зниклими.Сім'ями загиблих. Дітьми. Ми ведемо судові процеси в інтересах родин. Це багато тисяч особових справ!" - йдеться у заяві.

У "Янголах Азову" зазначили, що нинішня ситуація ставить патронатну службу, а також поранених та їхні родини, у становище авралу, хаосу і колапсу. Там додали, що командування "Азову" не звернулося до них щодо передачі справ.

"Нова служба візьме на себе лише нові, чи усі з 2014-го року?" - запитують у службі.

Там також повідомили, що поранені та родини всі вихідні дзвонили, щоб зрозуміти до кого ним звертатися та чи не завершать свою роботу "Янголи Азову".



"Звичайно ми не переведемо бійців зі спеціалізованих приватних реабілітаційних центрів у районні поліклініки, не кинемо на півдорозі судові процеси в інтересах родин, не припинимо надавати матеріальну допомогу", - відповіли у службі.



Також "Янголи Азову" пояснили, що вони не можуть публічно називати точні цифри поранених та полеглих, але за 25 років вони пролікували понад 2 000 бійців тільки лише бригади "Азов". Завдяки роботі служби було протезовано сотні бійців, реабілітовано понад 1 500 осіб. "Янголи Азову" продовжують допомагати сотням військовослужбовців.

"Понад 2,5 сотні полонених, які повернулися зокрема у важкому стані, отримали допомогу різного характеру. Завдяки високим стандартам нашої роботи навіть важке поранення для наших бійців - не вирок", - йдеться у заяві.

У службі повідомили, що понад 85% поранених після успішного лікування повертаються в стрій. Також там зазначили, що займаються допомогою воїнам та їхнім родинам і сьогодні, орієнтуючись, перш за все, на потреби кожного.

"За нормальних обставин ми тільки вітали б створення окремої служби супроводу в "Азові". Тим більше, що саме ми проводимо навчання з розбудови патронажу для багатьох підрозділів і пропонували таке навчання 12 бригаді НГУ "Азов"", - додали вони.

"Янголи Азову" нагадали, що раніше вони вибороли постанову про запуск подібних служб у складі інших підрозділів, хоча самі багато років працювали без

оформлення в штат, без жодних гарантій.

Водночас "Янголи Азову" побажали успіхів новій структурі в складі бригади "Азов", бо це спільна робота на перемогу України. Також у службі заявили, що вони готові допомогти.



"Важливе уточнення: кошти на свою діяльність ми завжди шукали самостійно плюс з внесків фондів Третьої окремої штурмової бригади", - йдеться у заяві.

Однак "Янголи Азову" продовжать свою роботу надалі.

"Амбіції та інтереси окремих персоналій не можуть бути важливішими за долі поранених і пам'яті наших полеглих. Комбриг, офіцерський та особовий склад Третьої окремої штурмової бригади нас підтримали втому, щоб ми продовжували допомагати усім, як і раніше. Бо ми працюємо не заради чиїхось подяк, а на результат всієї країни", - наголосили у службі.

Там додали, що для "Янголів Азову" бійці 12-ї бригади НГУ "Азов" залишатимуться рідними, а команда продовжить надавати будь-яку необхідну допомогу. Для цього потрібно звернутися до служби за контактами, які не будуть змінені.

"Спільна історія, спільна велика сім'я і перемога України - понад усе!" - наголосили "Янголи Азову".

Заява Дениса Прокопенко ("Редіса")

У дописі у Facebook командир бригади "Азов" повідомив, що 14 вересня розпочала свою роботу нова структура у бригаді - "Азов.Супровід".

Ця структура є частиною медичної служби "Азову". Як він повідомив, вона була створена, щоб підтримувати поранених бійців бригади, а також тих військовослужбовців, які повернулись з полону. За його словами, допомога буде надаватися на всіх етапах лікування та реабілітації, а також під час організації поховань. Окрім цього, система буде допомагати й підтримувати родини полеглих бійців.

Патронатна служба "Азову", БО "Янголи Азову"

Це волонтерська організація, створена для підтримки військових підрозділів полку "Азов". Вона надає допомогу не лише солдатам на фронті, але й їхнім сім'ям. Головна мета служби - забезпечити моральну та матеріальну підтримку захисникам України, полегшуючи тягар війни для їхніх родин.

Основна діяльність БО "Янголи Азову" спрямована на допомогу військовим, їхнім родинам, а також на забезпечення підрозділів, які звертаються по допомогу, всім необхідним на фронті, у лікуванні бійців, підтримці рідних тощо.

"Янголи Азову" забезпечують воїнів від потреб в амуніції до психологічної підтримки. Після окупації Маріуполя російськими загарбниками бійці "Азову" та інших підрозділів опинилися у російському полоні. "Янголи Азову" не лише підтримували їх близьких, але й ініціювали мирні акції за повернення військових додому, а також брали участь у судових процесів проти РФ.