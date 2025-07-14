Перезагрузка Кабмина займет два дня, - источники

По словам собеседников издания в парламенте, завтра в повестке дня перестановок в правительстве нет. Таким вопросом планируют заняться в среду-четверг, 16-17 июля.

В свою очередь Гончаренко уточнил, что на среду уже запланированы увольнения министров.

При этом, по его словам, назначения и голосования в Раде за новых министров планируются на четверг.