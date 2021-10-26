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Переворот у Судані: у зіткненнях з військовими постраждали майже 150 демонстрантів

Автор: Артур Родивилов

Семеро людей були вбиті унаслідок стрілянини в Судані. Майже 150 отримали поранення в сутичках між солдатами і вуличними демонстрантами під час акцій протесту проти збройного перевороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, молодь, яка виступила проти перевороту, забарикадувала вулиці і вступила в бій з військами.

Основна опозиційна коаліція "Сили волі і змін" закликала до мирних вуличних дій, щоб повалити військовий переворот, включаючи демонстрації, блокування вулиць і громадянську непокору.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня в Судані військові здійснили спробу державного перевороту. У країні введено НС і розпущено уряд.

Відзначимо, на тлі подій в Судані МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в цю країну.

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Судан