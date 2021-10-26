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Переворот в Судане: в столкновениях с военными пострадали почти 150 демонстрантов

Автор: Артур Родивилов

Семь человек были убиты в результате стрельбы в Судане. Почти 150 получили ранения в столкновениях между солдатами и уличными демонстрантами во время акций протеста против вооруженного переворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, молодежь, которая выступила против переворота, забаррикадировала улицы и вступила в бой с войсками.

Основная оппозиционная коалиция "Силы воли и изменений" призвала к мирным уличным действиям, чтобы свергнуть военный переворот, включая демонстрации, блокирование улиц и гражданское неповиновение.

Напомним, утром 25 октября в Судане военные совершили попытку государственного переворота. В стране введено ЧП и распущено правительство.

Отметим, на фоне событий в Судане МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.

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Судан