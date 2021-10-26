ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Переворот у Судані: у зіткненнях з військовими постраждали майже 150 демонстрантів

Новость на русском →
Судан, Вівторок 26 жовтня 2021 02:36
Переворот у Судані: у зіткненнях з військовими постраждали майже 150 демонстрантів Фото: військові Судану після держперевороту розганяють демонстрантів (alarabiya.net)
Автор: Артур Родивилов

Семеро людей були вбиті унаслідок стрілянини в Судані. Майже 150 отримали поранення в сутичках між солдатами і вуличними демонстрантами під час акцій протесту проти збройного перевороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, молодь, яка виступила проти перевороту, забарикадувала вулиці і вступила в бій з військами.

Основна опозиційна коаліція "Сили волі і змін" закликала до мирних вуличних дій, щоб повалити військовий переворот, включаючи демонстрації, блокування вулиць і громадянську непокору.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня в Судані військові здійснили спробу державного перевороту. У країні введено НС і розпущено уряд.

Відзначимо, на тлі подій в Судані МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в цю країну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судан
NEWS
"Північний потік-2" не запрацює до березня 2022 року, - Держдеп США
"Північний потік-2" не запрацює до березня 2022 року, - Держдеп США
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку