Переворот у Судані: у зіткненнях з військовими постраждали майже 150 демонстрантів
Семеро людей були вбиті унаслідок стрілянини в Судані. Майже 150 отримали поранення в сутичках між солдатами і вуличними демонстрантами під час акцій протесту проти збройного перевороту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, молодь, яка виступила проти перевороту, забарикадувала вулиці і вступила в бій з військами.
Основна опозиційна коаліція "Сили волі і змін" закликала до мирних вуличних дій, щоб повалити військовий переворот, включаючи демонстрації, блокування вулиць і громадянську непокору.
Нагадаємо, вранці 25 жовтня в Судані військові здійснили спробу державного перевороту. У країні введено НС і розпущено уряд.
Відзначимо, на тлі подій в Судані МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в цю країну.