Переворот в Судане: в столкновениях с военными пострадали почти 150 демонстрантов
Семь человек были убиты в результате стрельбы в Судане. Почти 150 получили ранения в столкновениях между солдатами и уличными демонстрантами во время акций протеста против вооруженного переворота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, молодежь, которая выступила против переворота, забаррикадировала улицы и вступила в бой с войсками.
Основная оппозиционная коалиция "Силы воли и изменений" призвала к мирным уличным действиям, чтобы свергнуть военный переворот, включая демонстрации, блокирование улиц и гражданское неповиновение.
Напомним, утром 25 октября в Судане военные совершили попытку государственного переворота. В стране введено ЧП и распущено правительство.
Отметим, на фоне событий в Судане МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.