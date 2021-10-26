Переворот в Судане: в столкновениях с военными пострадали почти 150 демонстрантов

Семь человек были убиты в результате стрельбы в Судане. Почти 150 получили ранения в столкновениях между солдатами и уличными демонстрантами во время акций протеста против вооруженного переворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщается, молодежь, которая выступила против переворота, забаррикадировала улицы и вступила в бой с войсками.

Основная оппозиционная коалиция "Силы воли и изменений" призвала к мирным уличным действиям, чтобы свергнуть военный переворот, включая демонстрации, блокирование улиц и гражданское неповиновение.