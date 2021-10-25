Переворот у Судані: США заморозять фінансову допомогу країні

США заморозять фінансову допомогу владі Судану у зв'язку з державним переворотом. Йдеться про 700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса .

За його словами, у зв'язку з державним переворотом в Судані США ставлять на паузу надання країні фінансової допомоги на суму 700 млн доларів. Прайс зазначив, що ці гроші призначалися для економічної підтримки країни і демократичних перетворень.

"Ми ставимо на паузу всю суму", - уточнив представник Держдепартаменту.