Переворот у Судані: США заморозять фінансову допомогу країні

США заморозять фінансову допомогу владі Судану у зв'язку з державним переворотом. Йдеться про 700 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса.
За його словами, у зв'язку з державним переворотом в Судані США ставлять на паузу надання країні фінансової допомоги на суму 700 млн доларів. Прайс зазначив, що ці гроші призначалися для економічної підтримки країни і демократичних перетворень.
"Ми ставимо на паузу всю суму", - уточнив представник Держдепартаменту.
Нагадаємо, вранці 25 жовтня в Судані військові здійснили спробу державного перевороту. У країні введено НС і розпущено уряд.
Відзначимо, на тлі подій в Судані МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в цю країну.