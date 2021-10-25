Переворот в Судане: США заморозят финансовую помощь стране

США заморозят финансовую помощь властям Судана в связи с государственным переворотом. Речь идет о 700 млн долларах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По его словам, в связи в государственным переворотом в Судане США ставят на паузу предоставление стране финансовой помощи на сумму 700 млн долларов. Прайс отметил, что эти деньги предназначались для экономической поддержки страны и демократических преобразований.
"Мы ставим на паузу всю сумму", - уточнил представитель Госдепартамента.
Напомним, утром 25 октября в Судане военные совершили попытку государственного переворота. В стране введено ЧП и распущено правительство.
Отметим, на фоне событий в Судане МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.