Переворот в Судане: США заморозят финансовую помощь стране

США заморозят финансовую помощь властям Судана в связи с государственным переворотом. Речь идет о 700 млн долларах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса .

По его словам, в связи в государственным переворотом в Судане США ставят на паузу предоставление стране финансовой помощи на сумму 700 млн долларов. Прайс отметил, что эти деньги предназначались для экономической поддержки страны и демократических преобразований.

"Мы ставим на паузу всю сумму", - уточнил представитель Госдепартамента.