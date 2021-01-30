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Грошові перекази в Україну за 2020 рік встановили новий рекорд

Київ, Субота 30 січня 2021 08:47
Грошові перекази в Україну за 2020 рік встановили новий рекорд
Фото: гаманець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За 2020 рік в Україну перевели на 200 млн більше, ніж до кризи

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2020 року склав 11 29 млн доларів. Це на 38 млн доларів більше, ніж роком раніше (1 091 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Водночас за січень-грудень 2020 року обсяг переказів склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-грудні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 4 714 млн доларів, що на 1 167 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (5 881 млн доларів).

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році. За попередніми даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2019 році склала 12 017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11 111 млн доларів).

В НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.

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