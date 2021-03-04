ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 14:30
НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну Фото: Юрій Гелетій (прес-слуба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну в 2021 році до 13 млрд доларів. Карантинні заходи в світі будуть слабшати.

Про це повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"2021 році очікується зростання переказів від трудових мігрантів в Україну на 8% до 13 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, це відбудеться в першу чергу за рахунок відновлення економіки країн, де працюють трудові мігранти, а також спрощення умов перетину кордонів після пом'якшення карантину.

Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Зазначимо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2021 року становив 869 млн доларів. Це на 8,7% менше, ніж роком раніше (952 млн доларів).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Національний банк України денежные переводы
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"