Перекази в Україну скоротилися: скільки надійшло валюти з початку року

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за лютий 2021 року склав 949 млн доларів. Це на 2,8% менше, ніж роком раніше (976 млн доларів).

Всього за даними НБУ за січень-лютий 2021 року в Україну надійшло 1818 млн доларів, що на 5,7% менше, ніж роком раніше (1928 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-лютому 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 681 млн доларів, що на 222 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (903 млн доларів).