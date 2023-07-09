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Россияне "охотятся" на автомобили с украинскими номерами в оккупированной Луганской области

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Воскресенье 09 июля 2023 10:22
Россияне "охотятся" на автомобили с украинскими номерами в оккупированной Луганской области Иллюстративное фото: россияне "охотятся" на автомобили с украинскими номерами в оккупированной Луганской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики во временно оккупированной части Луганской области разыскивают автомобили с украинскими номерами и вынуждают владельцев их менять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Сообщается, что оккупанты в Сватово продолжают учет "бесхозной" недвижимости, требуют документы для подтверждения права собственности, а также ищут дома тех, кто выехал в безопасные регионы Украины или за границу.

Отмечается, что россияне также обнаруживают квартиры, в которых не живут хозяева. Местные коллаборанты помогают с учетом и последующим расселением оккупантов.

"Охотятся не только на пустые дома, но и на автомобили с украинскими номерами. Оккупационные власти усилили соответствующие дорожные рейды на захваченных в прошлом территориях - проверяют на трассах и в гаражах. Проводят "беседы" и направляют в ближайшее МРЭО", - говорится в сообщении.

Ситуация в Луганской области

Россияне на оккупированных территориях выискивают проукраински настроенных жителей. Они могут их допрашивать, угрожать или даже применять насилие.

В частности, захватчики запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками, которые проживают на подконтрольных Украине территориях.

Россияне также продолжают мародерить и использовать гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях. К примеру, они обустроили госпиталь в одном из роддомов Луганской области.

К тому же, оккупанты переделывают детские лагеря в госпитали в Луганской области.

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